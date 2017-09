De nouveaux panneaux directionnels à Pohénégamook

De nouvelles signalisations directionnelles sont maintenant visibles à divers endroits du quartier de Sully, aménagées par la Ville de Pohénégamook.

La Ville a profité des festivités entourant le 100e du quartier Sully pour l’installation de ces signalisations qui permettront dorénavant aux visiteurs et aux citoyens de mieux se repérer. De plus, elles promouvront les services et attraits du secteur et favoriseront les déplacements actifs de la communauté.

La mise en œuvre de l’aménagement paysager situé à l’intersection des rues de la Fabrique et Principale (route 289) a été possible grâce à la collaboration de Francine St-Pierre et de Louis Cossette de M. Cossette Ltée, une entreprise centenaire de 3e génération, qui a prêté une partie de son terrain au projet.

S’ajoute aussi à ce partenariat la contribution de la MRC du Témiscouata par le Fonds de développement des territoires, le comité de décoration des Fêtes du centenaire, de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, et ce, par le biais de son service aux entreprises et du C.E.T.T.A. ainsi que de l’École secondaire du Transcontinental.

L’ensemble de ce projet a demandé un investissement de 12 000 $ et il en est qu’à sa première phase. Dépendamment du montant d’argent qui sera alloué au prochain budget, de nouvelles signalisations verront le jour dans les autres quartiers en 2018.