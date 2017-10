En route vers l’action pour l’Estuaire du Saint-Laurent

Le Conseil du Saint-Laurent invite les citoyens à son 3e Forum annuel, le 4 octobre à Rivière-du-Loup. Les quatre groupes de travail du Conseil du Saint-Laurent se sont dotés d’une vision à long terme portant sur les enjeux d’érosion et de submersion côtière, de la qualité de l’eau et de la contamination, de l’accès au fleuve et marinas et des ressources et écosystèmes de l’estuaire du Saint-Laurent.

Destiné à toutes personnes intéressées au Saint-Laurent, ce forum régional se tiendra le mercredi 4 octobre prochain de 9 h à 16 h à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup.

En matinée, l’initiative du Parc côtier Kiskotuk dans la MRC de Rivière-du-Loup sera présentée. Cet exemple de gestion intégrée du Saint-Laurent, démontre comment des intervenants provenant de domaines variés, sont parvenus à mettre sur pied un projet novateur et rassembleur pour répondre à un besoin de développement régional. En après-midi se déroulera un atelier remue-méninges stimulant qui favorisera l’émergence d’idées de projets pour le territoire côtier.