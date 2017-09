Des grimpeurs s’attaquent à 14 montagnes pour le Défi Chaine de vie

C’est dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe que se déroulera le Défi Chaine de vie les 14 et 15 octobre dans 14 régions du Québec.

La population est invitée à se joindre à cet évènement familial pour venir gravir une montagne de leur région en compagnie de représentants de la chaine du don d’organes composée de médecins, infirmières, personnes greffées, familles de donneurs, enseignants, élèves, grimpeurs et personnalités publiques. Cette activité, qui se déroulera sur 14 montagnes au Québec, vient en appui à l’organisme Chaine de vie qui souhaite déployer son projet éducatif sur le don d’organes dans l’ensemble des écoles secondaires du Québec.

À la suite d’un projet pilote qui a été réalisé au printemps dernier à Belfast dans le cadre du développement international de Chaine de vie, l’évènement se tiendra aussi sur le Mont Divis en Irlande du Nord.

«Cela nous permet d’envoyer un message d’espoir à tous ceux en attente d’une greffe, souligne Isabelle Maréchal, marraine du Défi Chaine de vie. Si mon conjoint, Thierry, est en vie aujourd’hui, c’est parce qu’une personne a accepté de donner ses organes. On ne dira jamais assez à quel point cela sauve des vies. Pour nous, c’est aussi l’occasion de dire un immense merci au donneur et à ses proches.» Sauvé par une greffe de foie, Thierry Houillon sera le parrain de l’édition 2017 du Défi Chaine de vie à ses côtés. Rappelons que l'organisme Chaine de vie est présidé par la Louperivoise Lucie Dumont.

LA PROBLÉMATIQUE

Au Québec, chaque année près de 1 000 personnes se retrouvent en attente d’une greffe qui pourrait leur sauver la vie. Malheureusement, on estime qu’environ le quart des familles de donneurs potentiels hésitent encore à autoriser le don d’organes, souvent parce qu’elles n’ont pas eu le temps d’aborder ce sujet avec l’être cher. Par respect pour la famille, l’équipe médicale respecte toujours cette décision.

Chaine de vie est un organisme de bienfaisance dont la mission principale est de soutenir un projet à caractère éducatif d’une portée sociale inestimable qui éduque les jeunes de 15 à 16 ans au don d’organes et de tissus dans les écoles secondaires du Québec. Actuellement, le quart des écoles publiques du Québec enseignent l’unité pédagogique Chaine de vie. À ce jour, c’est plus de 50 000 jeunes qui on été touchés par le message de Chaine de vie. Les fonds recueillis lors du Défi serviront à poursuivre son déploiement dans écoles.

14 MONTAGNES AU QUÉBEC

Le Défi Chaine de vie se déroulera sur les montagnes suivantes :

Montréal : Mont Royal

Abitibi-Témiscamingue : Collines Kékéko

Bas-Saint-Laurent : La Côte-des-Chats (Saint-Pâcome)

Centre-du-Québec : Mont Gleason

Côte-Nord : Mont Gallix

Estrie : Mont Orford

Gaspésie : Mont Castor

Lanaudière : Ski-Montagne Coupée

Laurentides : Sommet Saint-Sauveur

Mauricie : Mont Carmel

Montérégie : Ski Saint-Bruno

Outaouais : Mont Cascades

Québec : Centre de ski Le Relais

Saguenay : Parc National des Monts-Valin

Irlande : Mont Divis, Belfast