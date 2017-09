Transport hors norme à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles souhaite informer sa population que le passage sur les rues du Parc et Jean-Rioux de composantes liées à l’implantation du Parc éolien Nicolas-Riou entrainera certains inconvénients du vendredi 22 au mardi 26 septembre prochains.

Les composantes devant être transportées jusqu’au site des éoliennes étant de taille supérieure aux autres équipements, celles-ci arriveront par voie maritime et devront par la suite prendre les rues Du Parc et Jean-Rioux pour aboutir au stationnement à l’angle de la route 132 et de la route 293, aux feux de circulation. C’est Transport Bellemare International qui est en charge de ce transport.

Accès limité sur le quai

À compter de 13 h le vendredi 22 septembre, l’accès au quai sera impossible sauf pour l’équipe en charge du transport, considérant que la barge transportant la cargaison arrivera par cet accès. Cette limitation sera en vigueur jusqu’au départ du convoi prévu dans la nuit du 25 au 26 septembre. L’accès au quai sera donc possible à compter du mardi 26 septembre au matin.

Accès limité au ponceau de la rue du Parc

Dû au poids de l’équipement, la compagnie de Transport Bellemare International verra à mettre en place une assise supplémentaire et temporaire sur le ponceau de la rue du Parc. La population résidant à proximité devra limiter ses déplacements sur le ponceau entre 18 h le 25 septembre et 7 h le 26 septembre pour ne pas nuire aux opérations en cours.

Stationnement interdit sur la rue Jean-Rioux

À compter du lundi 25 septembre, il sera interdit de stationner en parallèle sur la rue Jean-Rioux et ce, sur toute sa longueur afin de permettre aux ouvriers d’effectuer leur travail. Des affiches signalétiques seront mises en place pour signaler cet interdit temporaire.

Interruptions du réseau électrique

De courtes interruptions du réseau électrique sont également à prévoir dans la nuit du 25 au 26 septembre. Effectivement, pour permettre à l’imposante cargaison de se rendre à son point de chute, et considérant sa taille, Hydro-Québec procédera au débranchement et rebranchement des fils à certains endroits sur le passage du convoi.

Pour toute urgence en lien avec ce transport hors norme, voici les responsables à contacter :

Transport Bellemare International : Kevin Kwateng, directeur des opérations manutention 514 586-9810 ou la Ville de Trois-Pistoles: Pascale Rioux, directrice générale, 418 851-1995 poste 4228.