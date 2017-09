Québec annonce 36 M$ pour améliorer les soins d'hygiène en CHSLD

Dans le cadre des efforts pour améliorer la qualité des soins et services offerts aux ainés en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et la ministre responsable des Ainés, Francine Charbonneau, ont annoncé le 21 septembre un investissement de 36 M$ afin de bonifier la qualité des soins d'hygiène.

Ce soutien supplémentaire permettra aux CHSLD de revoir et d'optimiser l'organisation du travail du personnel offrant les soins d'hygiène aux résidents. Ainsi, tous les résidents dont les conditions particulières le permettent et qui le désirent pourront recevoir, en plus d'un soin d'hygiène quotidiennement, un deuxième bain ou douche par semaine.

Quatre facteurs déterminent le choix de ce type de soins d'hygiène, soit les habitudes de vie antérieures de la personne, son niveau d'acceptation et d'autonomie, la sécurité, ainsi que sa situation clinique. Les équipes en place évalueront chaque situation afin d'offrir un choix personnalisé qui répond adéquatement aux besoins de la personne.

«Lors du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD en novembre dernier, nous nous étions engagés à mettre en œuvre des moyens concrets pour bonifier les soins et les services offerts aux ainés qui vivent en CHSLD, et ainsi améliorer leurs conditions de vie, de même qu'à ajouter des ressources en CHSLD par l'investissement de 65 M$. Depuis quelques mois, nous avons redoublé nos efforts; l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans cette foulée et démontre que nous avons à cœur de bonifier la qualité des soins et services offerts», a commenté Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Un investissement global de 65 M$ avait été annoncé pour l'ajout de ressources dans l'ensemble du Québec à l'issue du Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD.