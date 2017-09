L’Épicerie Mailloux passe aux mains de Loblaws

L’entreprise familiale Provigo Viel-Mailloux mieux connue sous le nom d’Épicerie Mailloux, véritable icône dans le paysage de St-Ludger depuis 42 ans, passe aux mains de l’entreprise Loblaws. L’annonce a été faite sur la page Facebook du commerce mercredi soir.

L’épicerie a vu le jour en 1975. Fondée par Léopold Mailloux, elle proposait alors 5 000 pieds carrés de surface à sa clientèle. Repris par Irénée Mailloux, fils du fondateur, et sa conjointe Jacqueline Viel, le commerce a connu plusieurs évolutions et dispose aujourd'hui de plus de 20 000 pieds carrés de surface. C'est leur fille Caroline qui leur a succédé il y a près d’une dizaine d’années.

«Toutes ces années où nous avons contribué au développement de la communauté de St-Ludger, nous les avons livrées avec joie, conviction et volonté de faire une différence au sein de notre milieu», a-t-elle écrit dans un court texte publié sur Facebook.

Le transfert de propriété se fera ce samedi 23 septembre, alors que l’épicerie fermera ses portes à 18 h pour en effectuer le transfert officiel.