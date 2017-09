Le 18 septembre en soirée, une première pratique commune des services incendie du Kamouraska, réunissant une quarantaine de pompiers, s’est tenue sur les terrains de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

Pour cette première fois, la Régie intermunicipale Kamouraska-Ouest, le service incendie Kam-Est ainsi que les services incendie intermunicipaux de Saint-Pascal et de La Pocatière étaient sur place pour simuler une intervention dans un bâtiment de grande dimension.

«Ce type de situation peut effectivement arriver sur notre territoire. C’est pourquoi nous avons décidé de prévoir ce déploiement en temps réel, pour nous rapprocher le plus possible de la réalité», a mentionné Christian Chénard-Guay, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Kamouraska. «C’est aussi l’occasion pour les pompiers d’une extrémité du territoire à l’autre, de faire plus ample connaissance», termine-t-il.

Sur place, un camion échelle, un camion pompe et des unités d’urgence ont été déployées également. Par cet exercice, il était aussi question d’arrimer les techniques et les équipements de travail de tous et de travailler ensemble.

«Nous constatons que les services incendie ont de plus en plus une volonté de travailler en commun. Cela permet aussi une meilleure mise en place des actions du schéma de couverture de risque et le conseil de la MRC salue cette initiative», indique le préfet, Yvon Soucy.

Rappelons que les pompiers poursuivent leurs formations ensemble et que tous les services incendie du Kamouraska collaborent avec la MRC dans l’optique d’optimiser la formation en sécurité incendie pour les pompiers du territoire.