La Fondation Maurice Tanguay fait à nouveau des heureux

C’est le 17 septembre qu’avait lieu le grand tirage de la Maison de la Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2.0 pour les enfants handicapés.

Ce tirage tant attendu s’est déroulé́ dans le cadre de la populaire émission Salut Bonjour Week- end à TVA, en direct de l’hôtel Le Bonne Entente. Les 24 autres prix à gagner ont été́ partagés parmi les finalistes fébriles, tous réunis pour l’occasion.

Grâce à canoe.ca en collaboration avec Graph Synergie, des milliers de personnes ont pu visiter la maison soit à partir de leur ordinateur, tablette électronique ou de leur téléphone intelligent. Ainsi la magie du 3D a permis de mettre en valeur de façon exceptionnelle chacune des pièces de cette superbe demeure.

En plus du Grand Prix, soit la Maison ou 500 000$ et du second, la Mercedes-Benz GLA 250 2017, les autres finalistes se sont partagés 23 prix dont, 8 prix de 1 000$ de Canadian Tire, 5 prix de 3 000$ de Latulippe, 5 prix de 2 000$ et 5 autres de 5000$ d’Ameublements Tanguay. Le total des prix atteint la somme de 710 500$.

Ce succès renouvelé́ pour l’édition 2017 a été́ rendu possible grâce aux généreux et fidèles partenaires et aux centaines de bénévoles qui travaillent sans relâche afin d’offrir le billet. Près de 180 000 billets ont été́ achetés dans les nombreux points de vente situés partout en Province et sur maisontanguay.com, site transactionnel sécurisé́ des billets.

Rappelons que tous les profits de cette édition sont distribués dans le but d’améliorer le mieux-être des enfants handicapés ainsi que de leur famille. Dans cette visée, plus de 2 millions de dollars, issus des différentes activités de levées de fonds de l’année 2017, seront investis. Les demandes de plus en plus nombreuses, nous rappellent l’importance de notre engagement dans la communauté́ et alimentent notre désir d’en faire toujours plus!