Saint-Louis-du-Ha! Ha! dans le livre des records Guinness

Décidément la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Témiscouata, possède l’un des noms les plus uniques au monde. À un point tel qu’elle détient maintenant un prestigieux record Guinness pour ses deux points d’exclamation!

Saint-Louis-du-Ha! Ha! est ainsi officiellement la détentrice du record intitulé «Le plus de points d’exclamation dans de le nom d’une municipalité» dans la plus récente édition du Guinness World Records 2018. On retrouvera la mention en page 161 de ce livre vendu annuellement à travers le monde.

«Il y a très peu de lieux géographiques qui possèdent officiellement un point d'exclamation dans leur nom - la ville britannique de Westward ho! dans la région de Cornwall, et pendant une brève période dans les années 1980, la ville de Hamilton! dans l'Ohio sont deux exemples - mais la seule ville avec deux points d'exclamation dans son nom est la municipalité canadienne de Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Population: 1,318) au Québec. La ville a été nommée en 1874 et le "Ha! Ha!" se réfère à "haha", un archaïsme de la langue française : une caractéristique de paysage qui crée ou agit comme une frontière invisible. Dans ce cas, ce serait probablement le lac Témiscouata», pourra-t-on lire.

Selon les Guinness World Records, l’existence de Saint-Louis-du-Ha! Ha! leur a été transmise par un de leur consultant indépendant. Au Québec, la nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux à la suite d’une publication d’Influence Communication, un courtier en information médias.

UN NOM REMARQUÉ

Depuis plusieurs années, le nom de Saint-Louis-du-Ha! Ha! ne passe pas inaperçu, ici comme ailleurs. L’an dernier, son origine avait d’ailleurs attiré l’attention d’un journal australien dans une rubrique sur l’insolite et l’humour.

Rappelons également qu'en 2010, la municipalité avait aussi fait l’objet d’un reportage de Mike Leonard de Today Show de NBC dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Le journaliste présentait des municipalités canadiennes ayant des caractéristiques particulières, et Saint-Louis-du Ha! Ha! l'avait attiré, notamment en raison de son orthographe et de son caractère francophone.

Elle se retrouve aussi dans quelques publicités télévisuelles, dont celle de Shaw Direct, fournisseur Internet et de télé par satellite, où l'un des protagonistes virtuels ajoute après avoir mentionné le nom de la municipalité : «Je l'aime ce nom-là !».