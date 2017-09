Le Bière Fest 2017: l’année de tous les records

Le Bière Fest cuvée 2017 s’annonce comme celui de toutes les réussites. Que ce soit en terme de fréquentation ou de vente de bocks, les chiffres sont à la hausse. Selon les organisateurs, près de 11 400 personnes ont fréquenté le site du festival lors des trois jours.

Vendredi, c’est une foule dense qui était présente alors que le parc Blais a été véritablement pris d’assaut par les festivaliers. Sur sa page Facebook, photo à l’appui, l’un des coorganisateurs, Christian Duchesne, s’étonnait de voir des participants jusqu’à l’extrémité est du parc.

De son côté, Steeve Drapeau n’en revenait toujours pas. «Écoute, nous avons tout vendu les bocks et pour accommoder la clientèle touristique, nous avons même utilisé les bocks non vendus du Bière Fest de Rimouski. Il y avait des gens de partout, de Rivière-du-Loup, mais des touristes aussi. Plusieurs exposants ont fait des ventes record»

Que ce soit en prévente ou lors du festival, il s’est donc vendu plus de bocks que lors des précédentes éditions. Les organisateurs qui avaient anticipé cette hausse avaient même commandé 500 bocks de plus que l’an dernier, mais ce ne fut pas suffisant.

Au-delà des retombées économiques pour le centre-ville, Steeve Drapeau y est allé d’un hommage à ses deux comparses, son frère Érik et Christian Duchesne. «Nous faisons un excellent trio, un trio McPlaisir, lance-t-il en riant. Et je pense que notre fun est contagieux. Notre formule est bonne, les gens se sont approprié le festival et nous allons l’améliorer encore. »

Le retour du Bière Fest ne fait donc aucun doute pour l’an prochain, alors que l’évènement brassicole en sera à sa 5e année.