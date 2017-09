Moins du tiers des Québécois font confiance à la certification «Biologique Canada»

Moins de un Québécois sur trois fait confiance à la certification «Biologique Canada». C’est le constat tiré d’un sondage Web effectué au début de l’été par L’Observateur auprès de 1 015 répondants.

Dans le cadre de la Semaine biologique canadienne, qui se tient du 16 au 24 septembre, duBreton, plus important producteur de porc biologique et Certified Humane en Amérique du Nord, tient à rappeler la signification de ce logo, qui identifie les produits biologiques au Canada.

«La certification biologique canadienne est le système alimentaire le plus règlementé et le plus rigoureux au Canada», précise Vincent Breton, président des Viandes du Breton. «Une viande qui porte ce logo est automatiquement sans antibiotiques, sans OGM et souscrit aux plus hautes normes de bienêtre animal».

L’agriculture biologique met l’accent sur les fournisseurs locaux et la préservation de l’environnement. Viandes duBreton en est à plus de 165 000 porcs libérés et 43 000 en voie de l’être, sur sa promesse de produire 300 00 porcs sans cage de plus, avant la fin de 2018.