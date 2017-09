M3i-Supervision : perfectionnement en ressources humaines cet automne

Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup offrira dès le 26 octobre le programme M3i-Supervision. Celui-ci vise le développement des compétences en gestion et supervision des ressources humaines. Il comporte huit jours de formation, répartis sur six mois, et huit heures de coaching individuel.

Basé sur la dynamique des personnes, le programme M3i-Supervision met l’accent sur les aspects pratiques des rôles de gestionnaire, contremaitre, superviseur d’équipe et gérant. Cette formation, portant sur la mobilisation du personnel, l’organisation du travail, l’évaluation du rendement, l’adaptation au changement et la communication, permet de maitriser l’art de diriger et ainsi jouer un rôle déterminant dans le succès de l’entreprise.

Conçu par l’Institut M3i, le programme M3i-Supervision amène les chefs d’équipe à développer un véritable coffre d’outils qui leur permettra d’améliorer leurs communications, d’organiser leur travail plus efficacement et de mieux s’adapter aux nouvelles réalités de l’entreprise. Plus de 700 entreprises québécoises ont participé à cette formation depuis les débuts. M3i-Supervision est offerte par plusieurs cégeps au Québec et des collèges communautaires au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup est accrédité M3i-Supervision depuis 2010.

Pour plus d’information, communiquez avec Groupe Collegia–Cégep de Rivière-du-Loup au 418 862-6903, poste 2410 ou consultez le site web www.cegeprdl.ca/m3i