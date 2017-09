Une réussite sur toute la ligne pour le Festival de la P’tite laine

Plus de 2000 personnes en provenance du Nouveau-Brunswick et de toutes les régions du Québec ont assouvi leur passion pour la fibre lors de la 3e présentation du Festival de la P’tite laine tenu au Centre des congrès de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup les 9 et 10 septembre.

Conférences, ateliers, démonstration de techniques, exposition d’œuvres d’art, dégustation de produits du terroir, articles de mercerie et de tricot, laines de différentes variétés d’animaux à fibre, bijoux en fibre, créations exclusives en tricot et autres matériaux, il y en avait pour tous les gouts!

Le Festival de la P’tite Laine désire remercier ses généreux collaborateurs qui ont contribué à la réussite de cet évènement et sera heureux d’accueillir les visiteurs pour sa 4e édition les 22 et 23 septembre 2018.