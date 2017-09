Nouvelle entente DEC-BAC en gestion et intervention en loisir

Les étudiants du programme Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup peuvent désormais compter sur une nouvelle entente DEC-BAC avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans la poursuite de leurs études après l’obtention de leur diplôme d’études collégiales.

Elle permet aux diplômés d’obtenir, sous certaines conditions, l’équivalence de cours totalisant 18 crédits à l’intérieur du baccalauréat en loisir, culture et tourisme.

«Les formules DEC-BAC connaissent une popularité croissante chez nos diplômés et elles favorisent la poursuite des études universitaires. Dans ce cas précis, l’harmonisation de ces deux formations offre des avantages considérables. Elle permet d’éviter de répéter le contenu acquis dans certains cours du DEC, de réduire le cout des études et d’intégrer plus rapidement le marché du travail», précise Marjolaine Roy, directrice des études du Cégep de Rivière-du-Loup.

L’entente DEC-BAC sera également profitable à l’Université du Québec à Trois-Rivières qui voit une belle occasion d’augmenter le nombre de ses étudiants dans son programme universitaire. Le programme Gestion et intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup forme de futurs professionnels capables d’intervenir dans plusieurs sphères du loisir telles que la gestion de projets, l’animation et l’organisation d’évènements.