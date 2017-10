Le Comité jeunesse en action de Rivière-Bleue aide les familles dans le besoin

Depuis 2016, la Municipalité de Rivière-Bleue réalise un projet de jardinage communautaire avec le Comité jeunesse en action et les enfants du Camp de jour. La récolte 2017 ayant été très bonne, un don de légumes a été fait à La petite bouffe des frontières, organisme en charge des cuisines collectives dans la communauté.

L’objectif principal du projet de jardinage est d’augmenter la conscience et les connaissances des jeunes sur l’impact positif d’une saine alimentation pour leur santé et leur bienêtre, tout en leur transmettant des savoirs concernant les cultures maraichères et la réalisation d’un potager.

Le projet vise également à éveiller la curiosité des jeunes quant à la provenance des aliments et augmente l’envie d’en manger. On souhaite également augmenter le sentiment d’appartenance à leur communauté considérant la collaboration des différents organismes dans le dossier. L’idée de remettre les légumes aux familles dans le besoin vient des jeunes eux-mêmes, témoignant d’une grande ouverture sur la communauté.

Rappelons que le Comité jeunesse en action a été créé à l’automne 2014 et qu’il est formé des élèves de la classe de 5e et 6e année de l’école Notre-Dame-de-Grâces de Rivière-Bleue. Il s’agit d’une initiative visant à sensibiliser les jeunes à l’importance de l’implication citoyenne tout en les consultant concernant l’organisation des activités de loisir qui leur sont destinées.