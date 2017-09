C’est parti pour le Bière Fest

C’est à 17 h ce jeudi que la quatrième présentation du Bière Fest s’est amorcée avec la Grande Rentrée entrepreneuriale des gens d’affaires. Une formule 5 à 7 qui ouvre officiellement l’évènement brassicole qui se tiendra au parc Blais à Rivière-du-Loup jusqu’au samedi 16 septembre.

La vente de bock est déjà un succès. «Ça va bien ! Nous avons profité de la belle température de mercredi pour devancer le montage du site. Quant aux bocks, c’est fou. On devra peut-être en racheter dès ce soir», a lancé Christian Duchesne l’un des trois d’organisateurs.

Le Bière Fest semble béni des dieux (du houblon) puisqu’encore une fois, la météo s’annonce parfaite pour les deux prochains jours. «On a mis nos chapelets dès l’an dernier», lance à la blague Steeve Drapeau, coorganisateur.

On pouvait sentir la fébrilité dans l’air, tant chez les organisateurs que chez les exposants alors que les premiers festivaliers faisaient leur entrée sur le site. «C’est beaucoup de travail, plusieurs centaines d’heures de préparation, des réunions, alors on est fier d’être ici. Pour être franc, on commence déjà à préparer l’édition de l’an prochain», ajoute Steeve Drapeau.

De son côté, Christian Duchesne observe que le parc Blais, sans être saturé, commence à être bien occupé. «Il y a un record de diversité de bières, de kiosques alimentaires, alors on a pris de l’expansion dans l’est du parc. On sera imaginatif, s’il faut déborder on le fera, mais c’est de loin le meilleur site. Tout le monde nous le dit», ajoute Christian Duchesne.

Pour sa mouture 2017, le Bière Fest ne change pas une formule gagnante. En plus des exposants de l’univers brassicole, des kiosques alimentaires proposeront une variété de produits permettant aux festivaliers de se sustenter sur place.

NOUVELLES MICROBRASSERIES

Les amateurs de bières se réjouiront de la présence de nouvelles microbrasseries. Aux populaires Rasl’Bock (Saint-Jean-Port-Joli) et Microbrasserie Charlevoix, se joindront cette année la microbrasserie Belgh Brasse de l’Abitibi, bien connue pour ses bières Mons, tout comme la brasserie coopérative MaBrasserie (Montréal).

Mill Street Brewery de Toronto est aussi sur place. La microbrasserie Beau’s d’Ontario, reconnu pour ses bières créatives devrait être sur la liste de tout amateur de houblon, ne serait-ce que pour essayer sa stout blonde.

AMBIANCE

Le Bière Fest ne se veut pas un festival de musique. Néanmoins, l’organisation cogne fort cette année. L’ambiance sous le chapiteau Centre commercial Rivière-du-Loup sera notamment assurée par des musiciens au talent remarqué, dont le populaire chanteur David Jalbert, le jeudi soir. La relève sera faite par Olivier Couture, gagnant de l’émission «On connait la chanson», et Jonathan Robichaud-Bernier.