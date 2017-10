Période d’inscription au club de robotique LEGO junior

Les jeunes de 10 à 12 ans de la région sont invités à s’inscrire dès maintenant au club de robotique LEGO junior du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Les activités du club auront lieu tous les dimanches de 10 h à 11 h 30, pour une durée de 14 semaines, à compter du 15 octobre.

L’inscription, au cout de 120 $, permet de participer à 14 ateliers et à une compétition de robotique. Les jeunes y apprennent les bases de la configuration et de la programmation d’un robot tout en s’amusant. Différents niveaux sont offerts : programmation de base, programmation avancée et Projet Zone01.

Pour information et inscription, il suffit de contacter Patrick Le Brasseur, professeur de science au Collège, aux adresses clubrobotiquecnd@gmail.com ou patricklebrasseur@collegenotredame.ca, ou encore d’appeler au 418 714-3801.