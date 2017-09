C’est l’heure de la rentrée à la Chambre de commerce du Témiscouata. Après le 5 à 7 du lancement des activités le 19 septembre au Pub du Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, les administrateurs de l’organisme convient les membres à un déjeuner le 11 octobre prochain en compagnie du ministre Jean D’Amour.

«À cette occasion, M. D’Amour s’adressera aux chefs d’entreprises du Témiscouata, il parlera de développement économique», a précisé Martine Lemieux, directrice générale de la Chambre de commerce. Cet évènement aura lieu à compter de 8 h au restaurant Mikes du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Réservez rapidement, il y a une limite de 50 places. C’est d’ailleurs le premier déjeuner d’une série qui se poursuivra à chaque premier mercredi du mois, et ce dans différentes municipalités. Il y aura des conférences, du réseautage, etc.

Également en octobre, plus précisément le 21, Martine Lemieux lance une invitation aux femmes pour le premier Salon de la femme au Témiscouata avec un concours «Femmes de talents». L’évènement débutera à 18 h avec la visite du Salon et de petites bouchées. À compter de 20 h, il y aura un mini défilé de mode. Et à 20 h 30, les femmes pourront assister à la pièce de théâtre «Les veuves de chasse» dont les personnages seront interprétées par des femmes du Témiscouata.

Après avoir fait le saut en 2018, les membres de la Chambre de commerce du Témiscouata seront conviés le 3 février au Gala des saveurs qui se déroulera au Pavillon municipal du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. En mai, ce sera l’évènement Relations Elles (histoires à succès au féminin). Il s’agit d’un brunch avec des entrepreneures à l’avant-scène.

Les dates de l’assemblée générale en mai et de la classique de golf en juin sont à confirmer. Des invitations ont été adressées à la vice-première ministre et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs pour des activités spéciales.

«Nous avons comme projet de créer une aile jeunesse. On souhaite également se rapprocher davantage des acériculteurs et des agriculteurs, la Chambre de commerce existe pour eux aussi», a indiqué la directrice générale. La Chambre de commerce du Témiscouata compte 198 membres, soit une dizaine de plus que l’année précédente.

La Chambre de commerce est partenaire avec la SADC dans l’organisation du Gala de l’entreprise du Témiscouata. Elle travaille aussi avec d’autres organismes comme la MRC sur différents dossiers. «L’un de nos objectifs est de favoriser le développement économique et la création d’emplois au Témiscouata. Ainsi la Chambre de commerce peut agir comme intermédiaire pour faciliter la venue d’entreprises», a souligné Mme Lemieux.

La directrice générale invite les gens d’affaires du Témiscouata à visiter le site web de la Chambre de commerce pour y découvrir l’entreprise du mois de même que le calendrier complet des activités. On peut également suivre l’organisme sur Facebook.