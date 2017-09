Le Club de Moto Harley de Rivière-du-Loup toujours aussi impliqué

S’il y a bien un club de motos dont l’implication sociale n’a d’égal que leurs rutilantes motos, c’est bien le club de moto Harley RDL. À l’aube de sa neuvième saison, Harley RDL vient de remettre près de 9 000 $ à diverses causes sociales et humaines.

Toujours sous le thème de redonner au suivant, les membres du club ont remis un montant de 2 500 $ à la Maison de la famille du Grand-Portage ainsi qu’une somme de 2 000 $ au centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

À l’occasion du Bike and car show de Pohénégamook et du RDL Auto Expo de Rivière-du-Loup, le club a offert un foyer extérieur Harley en tirage le 2 septembre dernier. La vente de billet a permis d’amasser 2 000 $, une somme qui a été remise à la Fondation du centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent.

Plus tôt cet été, Harley RDL avait déjà donné à la jeune Léa-Rose Michaud et ses parents Marie-Claude et Joël la somme de 2 700 $ pour appuyer le combat de la jeune fille contre la maladie de Crohn dont elle est atteinte. Des sommes de 500 $ ont notamment été remises à une participante du Défi tête rasée et à un mécanicien devant être soigné à l’extérieur du pays.

Harley RDL, c’est bien sur un club de moto, mais c’est aussi, et surtout, un regroupement de membres qui ont le coeur aussi gros que leurs cylindrées. Au fil des huit dernières saisons, c’est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été donnés dans cet esprit de donner au suivant.