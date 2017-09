Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+ du 8 au 11 février

Le comité organisateur de la deuxième édition des Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+ a dévoilé la programmation des activités qui se dérouleront du 8 au 11 février en partenariat entre les deux municipalités d’Edmundston et de Dégelis.

En tout, une quarantaine d’activités sont prévues au programme et axées sur la socialisation, le récréatif et quelques unes au niveau compétitif. Le comité a comme objectif d’attirer entre 400 et 500 participants.

«Nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs mois pour préparer l’évènement, mais aussi rejoindre des participants d’un peu partout au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Maine. Aujourd’hui, notre carte d’enregistrement est prête sur notre site internet et sera aussi dans les journaux et les publi-sacs dans nos régions. Nous aurons aussi besoin de bénévoles et comptons sur la célèbre hospitalité des Brayons et l’engagement communautaire pour en faire un succès», ont commenté les deux coprésidents des Jeux, Louise Guerrette (Nouveau-Brunswick) et Richard Bard (Québec).

Notons comme activités un tournoi de hockey, tir à l’arc, ski alpin, raquette, cous de danse, billard, bridge, scrabble et plusieurs conférences.

«Notre objectif est de sensibiliser la population à faire des activités communes, aussi bien pour les plus âgés que les plus jeunes. Une vie active offre plusieurs points positifs comme une meilleure santé physique et mentale. De plus, organiser un évènement de ce calibre engendre des retombées économiques et aussi une belle visibilité pour les municipalités. Nous invitons les gens à participer en grand nombre», a dit le président des Jeux, Jean-Luc Bélanger.

La première édition a eu lieu en 2016 à Campbellton et Pointe-à-la-Croix. Plus de 500 personnes ont participé à cette dernière. Pour plus d’informations, consultez le www.jeux50plus2018.ca