La Fromagerie Le Détour remporte deux prix Sélection Caseus

La Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac a remporté le 12 septembre au Musée de la civilisation à Québec deux autres prix Sélection Caseus, soit pour ses fromages Grey Owl et Fleur de brebis. Ce prestigieux concours témoigne de la grande qualité des produits du Québec.

Le Grey Owl a obtenu le prix dans la catégorie «Fromage de lait de chèvre (toute taille d’entreprise) à croûte fleurie». Rappelons que ce fromage a déjà été primé en 2016 et 2015 au Sélection Caseus et en 2011 avec le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal.

En 2017, un autre produit de la Fromagerie Le Détour a également mérité un prix Sélection Caseus. Le Fleur de brebis a gagné dans la catégorie «Fromage de lait de brebis (toute taille d’entreprise) à croûte fleurie».

Le concours Sélection Caseus est coordonné par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Depuis près de 20 ans, il souligne l’excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Ce concours est ouvert à tous les fromagers, et ce, peu importe la taille de leur entreprise.

Un jury de 25 spécialistes représentant les diverses filières du secteur fromager a évalué pas moins de 217 fromages, alors qu’un nombre record de 226 inscriptions était atteint cette année. La Fromagerie Le Détour avait également en nomination pour l’un des prix son fromage Le Clandestin, fait d’un mélange de laits provenant d’espèces animales différentes.

PLUSIEURS DISTINCTIONS

Ginette Bégin et Mario Quirion sont les propriétaires de la Fromagerie Le Détour qui procure de l’emploi à une quinzaine de personnes.

Au fil des ans, Mme Bégin et M. Quirion ont vu leurs efforts récompensés par différents prix. Depuis 2007, la Fromagerie Le Détour a reçu au moins un prix par année au prestigieux concours de l’American Cheese Society dont une troisième place en 2017 avec La Dame du Lac. En 2016, Le Verdict d’Alexina a terminé deuxième au concours World Cheese Awards tenu en Espagne. Ils ont aussi gagné en 2014 deux premiers prix au concours «Les fromages fins canadiens» grâce à deux fromages : Magie de Madawaska et Le verdict d’Alexina. Elle a été finaliste en 2011 en plus de remporter un premier prix en 2009 au Grand Prix des fromages canadiens. Elle a remporté la médaille de bronze en 2009 lors du concours North American Jersey Cheese Awards.

Fondée en 1999, l’entreprise offre actuellement une variété de plus de 20 fromages produits à partir de lait de brebis, de chèvre et de vache dont la qualité est largement reconnue.