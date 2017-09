Le Carrefour Santé Saint-Hubert ouvre officiellement ses portes

Une centaine de membres de la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert se sont réunis le 10 septembre pour inaugurer leur tout nouveau Carrefour Santé. Le projet a été réalisé grâce à un investissement de 337 600 $ des membres, des partenaires, des organismes et des entreprises.

Le premier tiers du projet est financé par les membres et les dons reçus, le second par les subventions gouvernementales et services publics et le troisième tiers est pour le moment financé et soutenu par le Centre financier aux entreprises et Investissement-Québec.

La Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, un partenaire majeur, a participé pour un montant de 45 000 $. La MRC de Rivière-du-Loup croit également au projet et a déjà donné à même le Fonds territorial un montant de 20 000 $ ainsi qu’un autre montant de 15 000 $ provenant du Fonds éolien Viger-Denonville. À ce jour, 62 194,40 $ ont été remis à la campagne de financement par les différents partenaires et généreux donateurs pour ce projet et les dons continuent d’entrer. Notons la contribution de la Fondation Maurice Tanguay pour 20 000 $ ainsi que la Caisse Desjardins de Viger et Villeray pour 10 000 $.

L’évènement, sous forme de portes ouvertes, a permis à tous les invités de visiter les locaux complètement rénovés et accessibles aux handicapés, en apprendre sur les services offerts, y découvrir quelques nouveautés, se familiariser avec cet environnement éclairé, au gout du jour, plus fonctionnel et adéquat pour les soins qui y sont prodigués.

Les nouveaux services maintenant offerts sont : les soins à domicile, les soins de plaies complexes, points de suture et retraits, dépistage et traitement des maladies transmises sexuellement, infiltrations de cortisone, la vaccination prescrite, les petites interventions chirurgicales. De plus, une étude sur les besoins d’offrir un service de suivi de grossesses est en cours.

Le Carrefour Santé offrira des formations, des conférences et des ateliers à l’intérieur de la salle polyvalente à la disposition de la population et pouvant accueillir entre 25 et 30 personnes.

Le Carrefour Santé dispose de trois bureaux de plus ou moins 150 pieds carrés avec tous les services inclus à louer à la journée ou au mois pour des professionnels, des entreprises intéressées à ouvrir un point de service en milieu rural tel que : comptable, services financiers, notaire, avocat, psychologue, travailleur social, travailleur de rue, gestionnaire de projets ponctuels, etc. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec la directrice générale, Josée Ouellet, au 418-497-3903 poste 1 pour connaitre les modalités de location de ces espaces commerciaux.