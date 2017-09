La St-Vincent de Paul se relocalise

Deux semaines après avoir été victime d’un incendie criminel, la St-Vincent de Paul a de nouveau pignon sur rue. L’organisme de bienfaisance est maintenant logé au 15A, rue Frontenac à Rivière-du-Loup, au sous-sol de l’édifice abritant le Club des 50 ans et plus.

S’il est déjà possible d’y apporter des vêtements usagés, les bénévoles sont aussi à la recherche de cintres et d’étagères afin d’y ranger le matériel à recevoir. Quant aux dons en argent, il est toujours possible de le faire en se rendant au presbytère de l’église St-Patrice.

L’ouverture de ce nouveau local aux familles dans le besoin est prévue pour le mois d’octobre.