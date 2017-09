Une première assemblée citoyenne à Trois-Pistoles

Les citoyennes et citoyens de la grande région pistoloise sont invités à une première assemblée citoyenne le mardi 19 septembre, à 19 h, à la microbrasserie le Caveau des Trois-Pistoles. Les Assemblées Citoyennes des Trois-Pistoles se veulent un espace de démocratie directe et non-partisan.

Dans une optique constructive et positive, on veut donner la possibilité aux citoyens et citoyennes de s’exprimer sur les enjeux qui les touchent concernant leur municipalité. «Nous sommes animés par la croyance profonde qu’une communauté qui discute, partage et échange des idées, c’est une communauté forte qui cherche à faire ressortir le meilleur d’elle-même», nous dit Chantal Gailloux, une des instigatrices du projet.

Cet espace de consultation et de discussion est ouvert à tous ceux et celles qui ont à cœur de réfléchir et de participer au développement social, culturel, environnemental et économique des Trois-Pistoles, une dénomination qui se veut inclusive sur le plan territorial. À chaque rencontre, le ou les sujets discutés seront proposés et décidés collectivement par les participants présents et pourraient faire l’objet de rapports périodiques aux divers conseils de ville.

Ces rencontres, qui auront lieu trois fois par année (septembre, janvier et mai), pourraient aussi émerger des projets collectifs et rassembleurs menés par les citoyens. Suivez le groupe sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/AssembleesCitoyennes3P/