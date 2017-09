Tim Hortons soutient les 3 maisons de la famille au Témiscouata

Du 11 au 17 septembre prochain, les restaurants Tim Hortons de Témiscouata-sur-le-Lac et Dégelis vont remettre les dons reçus lors de l’achat d’un biscuit sourire aux trois maisons de la famille du Témiscouata, soit la Maison de la famille du Témiscouata de Biencourt, Re-Source Familles de St-Honoré et le Regroupement Acti-Familles de Pohénégamook.

Durant toute la semaine, les clients pourront se procurer un biscuit sourire, au comptoir ou au service à l’auto, au coût de 1$ chacun. Tous les profits recueillis iront directement aux maisons de la famille afin d’améliorer les activités et les services qui sont offerts aux familles de la région.

De plus, les familles qui visiteront ces organismes durant cette semaine pourront également se procurer des biscuits sur place. Au nom des familles du Témiscouata, vous êtes invités à dire «oui» lorsque les employés vous proposerons un biscuit sourire au cours de la semaine prochaine, et nous vous remercions pour votre générosité!

À PROPOS

La Maison de la Famille du Témiscouata, Re-Source Familles et le Regroupement Acti-Familles sont des organismes communautaires familles présent depuis plus de 20 ans sur le territoire témiscouatain. Ils ont pour mission d’accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, en plus de favoriser une entrée scolaire réussie pour les enfants. Ils offrent des services de soutien et d’entraide aux familles de leur territoire par le biais d’activités parent-enfants, de soutien à domicile, d’une boutique de vêtements, jeux et accessoires pour la famille ainsi que d’autres activités ponctuelles.