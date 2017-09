On annonce le projet de parc maritime avec 10 M$

Même si le projet complet est estimé à 14 millions de dollars, les trois paliers de gouvernement ont annoncé le 11 septembre un pacte financier à parts égales de 8 M$ pour la réalisation du projet de parc maritime à Rivière-du-Loup. De plus, la Ville a déjà consenti une somme totale de 4,7 M$ ce qui porte en fait le financement trouvé à 10 M$.

«On parle toujours d’un projet de 14 M$. Le dragage est exclu de l’annonce d’aujourd’hui. Pour le bout qui manque, nous allons travailler pour aller chercher d’autres financements», a précisé le ministre Jean D’Amour qui a indiqué la participation actuelle du gouvernement du Québec de 2,6 M$.

«Nous allons maintenant analyser de quelle façon on peut aller chercher de l’argent supplémentaire», a ajouté le maire Gaétan Gamache. Il y a bien entendu des partenaires privés et des sommes qui seront disponibles via la location de locaux. «On parle de la STQ (gare), AML, Duvetnor et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Les revenus locatifs sont estimés à 150 000 $ par année», a précisé le maire.

L’aide financière annoncée lors de la conférence de presse tenue à l’Auberge de la Pointe provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec. «C’est un projet attendu depuis longtemps. Le secteur du quai est un endroit magnifique», a souligné Rémi Massé, député fédéral d’Avignon - La Mitis – Matapédia. En fait, la corporation créée pour mener à terme ce projet a été mise en place en mars 2006.

«Ce projet est d’une importance capitale pour Rivière-du-Loup sur le plan du développement économique, compte tenu de l’indéniable engouement touristique pour la région. Nous avons fait en sorte de susciter l’adhésion de la collectivité au projet de carrefour maritime, tant des milieux d’affaires, que des milieux touristique et institutionnel, de même que des citoyens. Aujourd’hui, enfin, nous pouvons passer à l’étape suivante», a conclu Gaétan Gamache.