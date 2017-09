Plus de 50 activités à la Maison de la Famille du Grand-Portage

Le 7 septembre, l’équipe de la Maison de la Famille du Grand-Portage à Rivière-du-Loup a reçu parents et bambins pour la «tonnelle d’automne», soit le lancement de la nouvelle programmation. Plus de 50 activités par saison et plusieurs services y sont proposés aux membres des familles.

L’organisme peut compter sur une clientèle régulière avec 230 cartes de membre (famille) annuellement. Plus de 8 000 personnes ont fréquenté ses activités et ses services. «La Maison de la Famille du Grand-Portage est un milieu rassembleur. D’ailleurs, les gens attendent avec plaisir le dévoilement de notre programmation. De plus, nous avons beaucoup de nouveaux parents», a précisé France Rousseau, directrice générale.

On retrouve des activités pour les parents et les enfants, seuls et en famille. Parmi les nouveautés de la programmation de l’automne, on note «Gymnase libre en famille», une période d’activités libres pour s’amuser. «Bon appétit la Familia!» donne un rendez-vous à des parents pour préparer un repas pendant que les enfants s’amusent et finalement pour manger cette bonne nourriture tous ensemble. Il y aura également le «Cinéma fantôme», soit une après-midi d’épouvante avec le visionnement du film pour la famille Hôtel Transylvania 2.

Les parents et les enfants pourront participer à de nombreuses autres activités, parfois amusantes, à certaines occasions instructives, mais avant tout plaisantes et accessibles. Mentionnons à titre d’exemples : ateliers de cuisine, trucs et conseils, éveil au monde de l’écrit, le développement du langage, hockey intérieur Cosum, 1000 et une questions après la naissance, à l’eau les bébés, poussette active, etc.

Pour en connaitre davantage sur la programmation, surveillez la publicité dans le journal Info Dimanche du 13 septembre de même que sur le site web infodimanche.com. Vous pouvez également consulter le site web ou la page Facebook de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

L’équipe de l’organisme est composée de 7 personnes à temps plein et partiel de même que 8 contractuels (travailleurs professionnels autonomes). La Maison de la Famille du Grand-Portage collabore également avec plusieurs organismes du milieu. Son budget de 230 000 $ par année lui provient à 45 % de subventions de base dans le cadre de programmes de financement gouvernemental. Elle reçoit des dons et effectue des campagnes de financement. «Nous devons aller chercher par nous-mêmes 34 000 $ par année. Ces dons font en sorte que l’on réussit à offrir des activités et services intéressants pour les familles», a conclu Mme Rousseau.