De nouveaux outils au service des ainés et des familles

La Ville de Rivière-du-Loup poursuit sa volonté d’offrir un milieu de vie ouvert et inclusif. Ce jeudi 7 septembre, elle a officiellement lancé deux nouveaux outils ciblant des problématiques identifiées lors de la plus récente mise à jour de la Politique de la famille et des ainés.

Le souhait d’être mieux outillés pour faire le meilleur choix possible d’un milieu de vie pour la personne vieillissante et les demandes pour une carte des haltes et des parcs ont ainsi été répondus au cours des derniers mois. Ces documents, faciles d’utilisation, seront maintenant offerts gratuitement un peu partout.

GUIDE

Dans un premier temps, la Ville a travaillé à l’élaboration d’un guide afin de soutenir les familles, les amis et les proches aidants dans la recherche d’un lieu de résidence pour un être cher. Intitulé «Bien choisir son milieu de vie», le document répond à toutes les questions et ne laisse aucune zone grise.

«Nous sommes très heureux, puisque l’outil est beau et attrayant, mais surtout parce qu’il permet vraiment de prendre le temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Souvent, les gens se trouvent démunis dans ce changement de vie. Ils ne savent pas à qui s’adresser et comment procéder», a expliqué Valérie Gauthier, gestionnaire aux équipements et programmes communautaires.

Les aînés et leur famille y trouveront des pistes pour prendre des décisions éclairées, ainsi que les différents services offerts à Rivière-du-Loup. Tous les sujets sont abordés avec impartialité, du lieu de résidence au budget, en passant par le bail, le déménagement, etc.

CARTE

Les consultations de la refonte de la Politique de la famille et des ainés ont également permis de recevoir une demande plus inusitée, mais exprimée à de nombreuses reprises, soit l’identification de toilettes disponibles un peu partout sur le territoire louperivois.

Les parents et d’autres citoyens ne seront donc plus pris au dépourvu quand il y a urgence, alors que la carte créée répertorie des lieux municipaux et publics, mais également des commerces. Un grand secteur est couvert.

«On a eu une belle collaboration des gens d’affaires. Plusieurs commerces ont accepté de s’impliquer et d’offrir leur salle de bain. L’idée était de permettre des tracés logiques et intéressants. Des vignettes seront prochainement apposées dans les vitrines», a souligné le conseiller municipal Mario Bastille, responsable des familles et des ainés.

PARCS

Faisant d'une pierre deux coups, la Ville a ajouté à cette carte une liste des parcs que l’on retrouve partout à Rivière-du-Loup. En un coup d’œil, les citoyens peuvent maintenant savoir rapidement quels équipements (jeux) on y retrouve et quels sports on peut y pratiquer. Là aussi, il y a avait une forte demande des jeunes familles.

«Depuis trois ans, de nombreuses initiatives ont été entamées afin de répondre à certains besoins des ainés, des familles et des citoyens en général. Ces deux outils viennent boucler la boucle des actions entreprises avec notre dernier plan d’action», a ajouté M. Bastille.

La Ville de Rivière-du-Loup a investi environ 2 000 $ pour la réalisation de ces projets. Les citoyens pourront retrouver les deux outils en ligne ou en version imprimée à l’hôtel de ville, au Centre Premier Tech et à la bibliothèque, notamment. La carte des haltes sera aussi disponible au bureau d’information touristique.