Entrave à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que la circulation doit être fermée sur le chemin des Raymond, entre les rues Alexandre et Gilles, ce jeudi 7 septembre pour la journée. La fermeture permettra aux équipes du Service technique et du développement durable de réparer un bris d’aqueduc à cet endroit.

Les intersections Alexandre / chemin des Raymond et Gilles / chemin des Raymond demeureront cependant ouvertes. Une signalisation redirigera les usagers de la route via un court détour empruntant les rues Prévost, Soucy et Alexandre. Il est également possible de simplement contourner le secteur en utilisant la rue Alfred-Fortin.

Pour l’instant, les équipes pensent pouvoir maintenir une pression d’eau pour desservir le secteur malgré les travaux.