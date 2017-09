Changement de signalisation sur la rue Lafontaine

Les automobilistes empruntant la rue Lafontaine ont vu leurs habitudes être bousculées au cours de la dernière semaine. La voie pour poursuivre sur la rue Lafontaine à l’intersection avec Hôtel-de-ville se trouve maintenant à droite depuis le 1er septembre, créant une certaine confusion. Une raison pour redoubler de prudence dans ce secteur.

Ce changement de configuration fait partie des modifications apportées à l’intersection des rues Hôtel-de-ville et Lafontaine, dans le cadre des travaux majeurs qui s’y sont déroulés cet été. «Pour assurer la sécurité des automobilistes circulant en direction nord vers la rue Fraser, nous avons mis du côté droit la voie pour continuer sur la rue Lafontaine. Il y a une confusion des ajustements à faire et c’est normal», explique Gérald Tremblay, directeur du Service des travaux publics à la Ville de Rivière-du-Loup.

Cette manière de procéder permet, selon lui, d’accélérer le rythme des séquences et de réduire le temps d’attente. La plus longue durée est d’environ 35 secondes, alors que la plus courte est de 10 secondes.

«Cela nous permet de mieux gérer le trafic et le débit. Il fallait aussi s’assurer que la file sur la rue de l’Hôtel-de-ville en direction est ne se rende pas jusqu’à la rue Amyot», précise M. Tremblay. Par ailleurs, l’une des voies permettant un virage à gauche a été éliminée sur ce tronçon.

Cette nouvelle signalisation a été mise en place le 1er septembre, dès la fin des travaux. Certaines habitudes demeurent toujours à être brisées, mais le temps saura sans doute faire son œuvre.