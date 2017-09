La collecte de sang des paramédics à Rivière-du-Loup

Il y aura une collecte de sang à Rivière-du-Loup les 19 et 20 septembre prochains, organisée par la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage. Il est important que des personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux : leur sang.

L’équipe mobile d’Héma-Québec se rendra, mardi et mercredi, à l’Hôtel Universel, 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. La collecte se déroulera de 13 h 30 à 20 h 30 pour chacune de ces journées. La présidente d’honneur de cet évènement est Chantal Denis.

On souhaite accueillir 450 donneurs au total ce qui pourra permettre à 2 000 personnes de bénéficier d’un don de sang. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois. Donner du sang prend une heure de votre temps. Les besoins d’Héma-Québec sont de 1000 prélèvements par jour pour répondre à la demande.

Toute personne en santé, âgée de 18 ans et plus et répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec, peut donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année. Il est conseillé d’avoir bien mangé et de s’être bien hydraté avant de se présenter à la collecte. Pour vérifier votre admissibilité au don de sang, vous pouvez téléphoner au 1 800 847-2525 ou consulter le www.hema-quebec.qc.ca, section Donner.