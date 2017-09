La saga du Parc de l’aventure basque en Amérique réglée dans quelques semaines

Tel qu’Info Dimanche l’a rapporté en octobre 2016 , ce n’est maintenant qu’une question de semaines avant que la Ville de Trois-Pistoles ne devienne officiellement propriétaire du Parc de l’aventure basque en Amérique (PABA), libéré de ses dettes pour la somme d’environ 20 000$.

Les démarches sont entreprises depuis plus d’un an avec la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques de Trois-Pistoles, principal créancier de la défunte organisation.

Étant donné que le conseil d’administration a claqué la porte en décembre 2015, avec une dette d’environ 90 000$, une procédure de faillite a été enclenchée. Les comptes à rendre ont tous été réglés le 1er juin.

Roberto Dionne, directeur de la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques confirme qu’il ne reste plus que quelques détails à ficeler. «Nous sommes rendus à passer chez le notaire. La somme à débourser sera d’environ 20 000$ en raison des frais de conservation du bâtiment», souligne-t-il.

La Ville de Trois-Pistoles a toutefois dû faire face à deux pépins. Deux maisons se trouvant sur le terrain du Parc de l’aventure basque en Amérique n'appartenaient pas au PABA et compliquaient la transaction. «Il y en a une qui était occupée par une organisation d’écrivains il y a une quinzaine d’années. Nous avons dû les retracer afin de leur demander de céder leurs droits sur la maison», explique le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

Une autre dame résidant désormais à Montréal y possédait aussi une résidence. Elle devrait signer une entente avec la Ville au cours des prochains jours stipulant qu’elle cède ses droits et elle demande également la démolition de la maison. «Par résolution, nous allons la détruire selon les normes en vigueur», complète M. Rioux.

Un appel général à la population avait été lancé peu après la fermeture du Parc de l’aventure basque en Amérique. Quelques organismes, dont l’Association chasse et pêche, le Club de pelote basque, la Coopérative Kayak des Iles et le Camping municipal avaient alors indiqué «une fin de non recevoir», selon le maire de la Ville de Trois-Pistoles.

Ce dernier s’attend à ce que ce dossier soit réglé d’ici la fin de l’automne. Il estime que le prochain conseil de ville élu devra ouvrir le Parc de l’aventure basque en Amérique aux projets citoyens. «La Ville ne gardera pas une bâtisse debout qui dépérit, il y aura une décision à prendre», confirme M. Rioux. L’une des avenues explorées est la démolition du bâtiment et la vente de trois terrains qu’il estime à une valeur de 35 000$ à 40 0000$.

Le Parc de l'aventure basque en Amérique, fondé en 1996, était le centre d'interprétation des marins basques qui ont chassé la baleine dans l’estuaire du St-Laurent et fréquenté l'ile aux Basques entre 1584 et 1637. Certains artéfacts et éléments de l’exposition qui s’y trouvent appartiennent toujours au ministère de la Culture.