Prendre une minute pour sauver une vie

Ayant pour thème «Prenez une minute, changez une vie», la 15e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) se tiendra le 10 septembre. Initiative de l’Association internationale pour la prévention du suicide, l’évènement a pour but de sensibiliser les communautés à l’ampleur du problème et à la nécessité de s’engager en prévention.

Pour prévenir le suicide, la notion de temps est vitale. Il est parfois nécessaire d’agir de façon urgente pour protéger une personne vulnérable. On peut faire appel aux précieux conseils des intervenants des centres de prévention du suicide notamment. En d’autres occasions, il est important de s’accorder du temps pour prendre soin de soi, de ses relations et de sa santé mentale. Le thème «Prenez une minute, changez une vie» exprime aussi l’idée que nos actions et notre attention peuvent faire une différence dans la vie d’un proche, d’un voisin, d’une collègue. Et c’est grâce à la multiplication de ces actions individuelles que la cause devient collective et qu’est renforcé le filet humain qui soutient les personnes en détresse.

Pour les citoyens, il existe des façons très concrètes de prendre une minute et de contribuer à la prévention du suicide. Tout d’abord, aider nos proches. Demandons à une personne qui vit un moment difficile comment elle va. Si nous sommes inquiets, osons poser la question «penses-tu au suicide?» et faisons appel rapidement aux ressources d’aide spécialisées en prévention du suicide tel que le Centre prévention suicide du KRTB au 418 862-9658, qui ont l’habitude de guider les proches. Renseignons-nous sur les formations disponibles. Ce sont là quelques-unes des nombreuses pistes pour nous aider à faire un pas vers l’autre. La crainte de ne pas trouver les mots justes et d’aggraver la situation peut nous dissuader d’agir. Il est pourtant important de se rappeler qu’il n’y a pas de formule magique. Offrir un mot réconfortant et une écoute sans jugement sont des actions à la portée de tous.

D’autres types d’actions sont possibles pour la cause : prendre position pour un Québec sans suicide en signant la Déclaration pour la prévention du suicide, réaliser un projet de sensibilisation dans notre milieu, soutenir une organisation en prévention du suicide, etc.

Vous cherchez comment démontrer votre appui à la prévention du suicide, votre soutien aux nombreux endeuillés par suicide ou encore poser un geste en souvenir d’un être cher? Joignez-vous à toute l’équipe du Centre prévention suicide du KRTB le dimanche 10 septembre à partir de 19 h 30 au Parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup. Tous ensemble, à 20h, nous allumerons une chandelle pour souligner la Journée mondiale de la prévention du suicide.

À l’échelle mondiale, une personne s’enlève la vie toutes les 40 secondes. Il s’agit donc de plus de 800 000 décès et d’environ dix millions de nouveaux endeuillés chaque année. Ajoutons que pour chaque adulte qui se suicide, il pourrait y en avoir 20 autres qui font des tentatives. Ce grave problème de santé publique provoque davantage de décès que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches, des ressources compétentes de votre région sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h en composant le 418 862-9658 ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention gratuite 1-866 APPELLE (277-3553).