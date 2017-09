Pierre Lévesque met le cap sur la mairie

Les nombreuses rumeurs se sont confirmées le 5 septembre, Pierre Lévesque se lance dans la course à la mairie de Rivière-du-Loup, contre Sylvie Vignet, seule autre candidate confirmée pour le moment.

Candidat en 2003 pour l’ADQ à l’âge de 24 ans, Pierre Lévesque a décidé de répéter l’expérience, cette fois en politique municipale. L’élection avait alors été remportée par le candidat libéral Claude Béchard dans le comté de Kamouraska-Témiscouata, Lévesque terminant en 2e place avec 26,41% des intentions de vote.

Sous le slogan «L’avenir, c’est maintenant», Pierre Lévesque entend mener une chaude lutte pour être le prochain maire de Rivière-du-Loup. «J’ai le gout de relever ce défi et d’amener un vent de fraicheur. Les gens sont fatigués des chicanes. Il y a un manque flagrant du côté des communications de la Ville. Je veux travailler en équipe avec les conseillers et les citoyens», explique le nouveau candidat. Il souhaite également dynamiser l’organisation municipale.

«Il n’y a pas eu beaucoup d’action au cours des quatre dernières années et compte tenu de la situation, il faut agir», exprime-t-il. Pierre Lévesque était à la tête de la Corporation du Centre culturel depuis 2009. Depuis, elle a quintuplé son chiffre d’affaires et son nombre d’activités. Il a également été directeur de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup de 2004 à 2009.

Âgé de 40 ans maintenant, ce père de deux enfants s’inquiète du legs de la présente administration municipale. Il craint que la Ville ne soit en stagnation, et critique le manque de dynamisme et d’action. Pierre Lévesque ne se fait pas tendre envers les candidats provenant du conseil municipal actuel, Sylvie Vignet, et le maire Gaétan Gamache, qui n’a toujours pas confirmé ses intentions.

«Je ne verrais pas pourquoi on leur donnerait les quatre prochaines années avec le bilan désastreux qu’ils affichent. Ils ont des comptes à rendre à la population et sont responsables de ce qui s’est (ou ne s’est pas) passé. Ils n’ont pas été capables de faire aboutir un parc à chiens, comment gèreront-ils des dossiers plus délicats?», se questionne Pierre Lévesque.

Ce dernier entend mener une campagne d’idées et d’action. Son lancement officiel a eu lieu le 5 septembre à l’Auberge de la Pointe. Il ne reste qu’une soixantaine de jours avant les élections municipales, qui se dérouleront le 5 novembre prochain.