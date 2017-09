Ann-Rika remporte la grande finale à Les Chefs

C’est Ann-Rika Martin, une ancienne étudiante au Pavillon-de-l’Avenir, qui a remporté le grand prix de l’édition 2017 de la populaire émission Les Chefs! à l’issue de la finale diffusée lundi soir sur les ondes d’ICI Radio-Canada.

La jeune femme de 28 ans devient ainsi la toute première femme à remporter les grands honneurs depuis la création de l’émission ! Animée par Élyse Marquis en compagnie de Daniel Vézina, les finalistes Ann-Rika Martin, Romain Abrivard et Laurent Bouchard ont présenté un repas gastronomique de quatre services selon leur inspiration. Ils devaient dès le départ, en mettre plein la vue lors de la réalisation de leurs deux entrées puisqu’il était convenu que l’un d’entre eux serait éliminé à cette étape selon le vote des juges Jean-Luc Boulay, Normand Laprise et Pasquale Vari. C’est Laurent Bouchard qui a été éliminé et qui n’a pas été en mesure de compléter son menu.

Ann-Rika Martin avait proposé un repas comprenant une entrée froide de gravlax de truite au gin et citron, une entrée chaude d’oeuf poché avec coulis de poivron vert et pain pumpernickel, un plat principal de bœuf grillé avec crémeuse de pommes de terre et légumes rôtis et finalement, pour dessert, un crémeux de chocolat blanc avec fraises, rhubarbe, crumble et sorbet à la fraise.

Elle remporte donc le grand prix, d’une valeur de 40 000 $ comprenant une bourse en argent de 30 000 $ et un voyage en Italie d’une valeur de 10 000 $. Ann-Rika sera aussi invitée à faire un stage au prestigieux restaurant new-yorkais Daniel du célèbre chef Daniel Boulud.

ÉTUDES

La grande gagnante, originaire de Lévis, a grandi dans une famille où la cuisine était omniprésente. Elle a étudié au Pavillon-de-L’Avenir de Rivière-du-Loup de 2006 à 2008 avant de s’installer à Montréal et parfaire ses connaissances en pâtisserie à l’ITHQ. Studieuse et réfléchie, ses apprentissages se poursuivent dans divers restaurants étoilés à travers le monde. Amatrice de chocolat, elle part pour le Costa Rica, afin d’étudier dans un centre de recherche d’une plantation de cacao.

En mars 2017, elle passe trois semaines en Chine pour représenter le Canada dans une compétition culinaire en pâtisserie dans le cadre des Fêtes de la Francophonie. Elle travaille présentement au restaurant La Planque à Québec et dans l’entreprise familiale O’Ravito Café Relais à Saint-Romuald où elle collabore au développement et à l’élaboration des menus avec sa mère.