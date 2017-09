Marcher pour vaincre la SLA

C’est ce dimanche 10 septembre dès 13 h que se tient au Parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup la troisième présentation de la marche de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), sous la présidence d’honneur du Dr André Munger.

La SLA, mieux connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig, est une maladie neuromusculaire rare, incurable et à évolution très rapide, qui touche quelque 3 000 personnes au pays. La SLA détruit les cellules nerveuses et atrophie les muscles moteurs. Les personnes atteintes ont généralement une espérance de vie de deux à cinq ans.

La présidente du comité organisateur de la Marche pour la SLA à Rivière-du-Loup, Nancy Aubé, a été touchée de près. La SLA a emporté sa mère en 2005. «La SLA peut toucher n’importe qui. Il n’y a aucun remède. Il faut investir dans la recherche», dit-elle.

C’est le Dr André Munger qui assure la présidence d’honneur de l’activité. «J’ai accepté en pensant à tous ceux qui en sont atteints, vivent au quotidien la réalité de la maladie avec leurs proches et doivent faire preuve de courage afin de conserver leurs capacités», dit-il. Les fonds amassés servent aussi à supporter les personnes atteintes ainsi que leur famille.

La marche débute à 13 h. Les participants pourront s’inscrire individuellement ou en équipe sur place dès 11 h 30. Vous pouvez également taper «Marche SLA Rivière-du-Loup» dans le moteur de recherche Google et vous inscrire sur Internet. Il y aura de l’animation, des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants et la mascotte «Pestacle». Des hotdogs et du blé d’inde seront offerts à prix populaires pour celles et ceux qui aimeraient diner sur place.

Les marcheurs qui auront aussi droit à une séance de réchauffage Zumba, pourront parcourir la distance de leur choix au son de la musique dynamique de la formation «Tri-Ho», composée de la talentueuse chanteuse Alexandre Lévesque-Soucy et de Marc Larouche aux claviers.