Modifications de circulation : secteur de la côte Saint-Pierre

La Ville de Rivière-du-Loup avise les citoyens de modifications à la circulation qui auront lieu à compter du mardi 5 septembre prochain, concernant le secteur de la rue Saint-Pierre.

Ainsi, le mardi matin 5 septembre, dès 6 h 30, l’entrepreneur fermera l’intersection Frontenac et Saint-Pierre et délimitera son chantier de façon sécuritaire jusqu’à quelques mètres de l’intersection de la rue Laval. Cela occasionnera certains détours qu’il faudra suivre, selon la signalisation installée sur place.

En clair, la portion de la rue Saint-Pierre comprise entre les rues Sainte-Anne et Laval sera fermée. Pour chacune de ces intersections, la circulation sera permise afin d’emprunter le détour vers la rue Sainte-Anne ou la rue Laval, le cas échéant.

L’intersection Frontenac sera également fermée aux véhicules. Quant aux piétons, ils auront accès au secteur encore quelques jours. Lorsqu'il leur sera devenu inaccessible, un nouveau passage pour piétons sera identifié et sécurisé entre le Cégep et l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Il est important de noter que des signaleurs seront en place aux points d’entrée et sortie du chantier, pour assurer les déplacements sécuritaires des piétons et des écoliers. L’accès au secteur sera limité aux résidents qui pourront y circuler en voiture, selon l’avancement des travaux et si la sécurité le permet. Dans tous les cas, la signalisation permettra de savoir quel chemin emprunter pour se déplacer aisément et en toute sécurité. Il est enfin suggéré aux gens à mobilité réduite de favoriser le Transport VAS-Y en raison des pentes importantes de la rue Saint-Pierre qui se trouvent dans ce tronçon.

Pour consulter l’ensemble des modifications apportées à la circulation, vous pouvez consulter la carte ci-dessus.