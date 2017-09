Célébrons le Grand Sentier

C’est par une belle après-midi ensoleillée qu’avait lieu à la halte de la station de Saint-Modeste le samedi 26 aout l’évènement Célébrations sur le Grand Sentier.

Étaient présents Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste, les membres du conseil d’administration de la Corporation du sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata, ainsi que plusieurs utilisateurs du sentier. On y a souligné le 150e anniversaire du Canada, les 25e anniversaires du sentier Trans-Canadien et du Parc linéaire interprovincial Petit-Témis.

Le moment riche en émotion a certainement été l’hommage à feu Denis Longchamps afin de souligner le travail de ce collaborateur exceptionnel qui a été présent, durant 8 ans. Cet homme développeur dans l’âme et la tête remplie d’idées et de projets s’est investi pleinement dans son travail. C’est un héritage précieux pour tous les cyclistes qui parcourent ce tronçon qu’il nous a laissé. Maintenant le nom du Café de la Station portera le nom de Café Denis-Longchamps.

On a également souligné le travail des membres du conseil d’administration qui comptent plusieurs années de dévouement. Particulièrement pour les plus jeunes, un clown était présent pour le plus grand des plaisirs. Le tout s’est terminé avec des surprises.