Pour un développement harmonieux à Saint-Jean-de-Dieu

Au cœur des Basques et dans un décor radieux, la municipalité de Saint-jean-de-Dieu multiplie et collabore à de nombreuses initiatives et incitatifs afin de favoriser son développement socioéconomique.

Parmi ces exemples, il suffit de penser au dollar Johannois. Né d’un partenariat entre la Municipalité, la Chambre de Commerce, la Corporation de développement économique et la Caisse Desjardins du Terroir Basques, cette initiative a permis de retourner plus de 222 000 $ dans l’économie locale. «Un très bel exercice de concertation et de collaboration», précise Daniel Dufour, directeur général de la Municipalité. Ce partenariat entre les différents acteurs devrait se poursuivre pour encore de nombreuses années.

Sur le plan industriel et manufacturier, on note la ratification de l’entente régionale concernant la formule de parc industriel régional administré par la MRC des Basques, sans oublier bien sur le Parc éolien Nicholas Rioux qui rapportera à Saint-Jean-de-Dieu tout comme à l’ensemble des municipalités des Basques de nouvelles sommes d’argent à être réinvesties dans chaque milieu.

Au niveau touristique et culturel, il ne faut pas oublier la 30e édition de La grande Virée qui a comptabilisé 1555 entrées en 2017, la mise à niveau du camping de Saint-Jean avec des investissements de plus de 25 000 $ en 2016, le circuit de l’insolite toujours d’actualité sans oublier le fameux château de cannettes qui est un must depuis bien des années.

À court terme le maire de Saint-Jean-de-Dieu, Alain Bélanger, mentionne qu’il est question de l’inscription de Saint-Jean au niveau du répertoire des Parcs industriels du Canada et de l’identification de la zone industrielle, d’autant plus que des plans et devis pour accueillir des investisseurs ont déjà été réalisés.

M. Bélanger tient à souligner la mise à jour du site web de la Municipalité en lui donnant une saveur beaucoup plus économique et attractive tout comme la réalisation d’une carte géographique (au gout du jour) du territoire Johannois. «Il nous faut aussi intensifier nos démarches en support à la Chambre de Commerce pour l’implantation d’une clinique dentaire ici à Saint-Jean qui pourrait également bénéficier aux localités avoisinantes», ajoute le maire.

Pour le maire, Saint-Jean-de-Dieu pour un développement harmonieux, c’est une réalité qui se confirme de plus en plus.