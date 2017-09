Succès pour le 21e mini-gala de Trois-Pistoles

Le mini-gala de Trois-Pistoles, organisé le 20 août, a été de nouveau couronné d’un grand succès. Musiciens de violon, d’accordéon, d’harmonica, clavier, danseurs, chanteurs (euses) ont été à l’honneur devant les visiteurs et spectateurs. Près de 2000 $ ont été recueillis au profit des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles.

Le comité organisateur, composé de Gemma Lagacé, Maryse Gamache, Yvette Saint-Jean Patrice Saint-Jean Roger Rioux, désire exprimer toutes leurs reconnaissances en disant un merci sincère à tous les généreux commanditaires qui ont donné certificats-cadeaux, cadeaux ou argent afin de les remettre par tirage aux personnes présentes, aux participants sur scène et aux gagnants des billets vendus.

Merci également à Rosaire April de Rivière-du-Loup à la guitare et à Éric Boucher de St-François-de- Viger au clavier et à l’animation pour leur participation active. Celui-ci sera fier de vous offrir son premier album en septembre prochain.

Enfin, cet évènement ne pourrait avoir lieu sans l’engagement de nombreux bénévoles: Réjean Chouinard et Gaston Belzile à l’accueil , Yvette Saint-Jean , Prescille St-Jean et Roger Tremblay à la vente de billets, Francis Saindon au stationnement et au montage de la salle avec Jacques Rousseau et Roger Rioux, Jacinthe Rioux et Jean-Louis Gagnon pour le service de nourriture, le restaurant Théri-Bel pour le don du bon gâteau, au traiteur chez Laury pour la soupe et sandwiches, Nicole Rousseau au bar, Jean-Baptiste Dubé au chronomètre pour les participants , Flore Ouellet et Monique Chénard à la caméra, Gemma Lagacé à l’inscription des participants(es), à Maryse pour les numéros d’identification des joueurs et à Roger Rioux superviseur de la bonne marche du gala. À chacun et chacune de vous, veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

C’est un rendez-vous l’an prochain pour le 22e mini-gala de Trois-Pistoles!