Vague de soutien pour la St-Vincent de Paul

Au lendemain de l’incendie qui a dévasté ses locaux et le matériel qu’elle y entreposait, la Société St-Vincent de Paul de Rivière-du-Loup jouit d’une véritable vague de sympathie au sein de la population louperivoise.

Alors que les nombreux messages de soutien s’accumulent sur les réseaux sociaux, plusieurs passent de la parole aux actes. Ainsi, la Fabrique de St-Patrice a mis à la disposition de la St-Vincent de Paul la sacristie de l'église où il est possible de faire des dons d’articles, que ce soit de cuisine, scolaires, de nourriture, des vêtements, entre 9 h et 18 h. Quant aux dons en argent, les donateurs sont plutôt invités à se présenter au presbytère de l’église St-Patrice.

Les pompiers qui n’ont ménagé aucun effort pour sauver le bâtiment abritant la St-Vincent de Paul ne sont pas en reste. Via Facebook, le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, a lancé un appel à la générosité. Ainsi il sera possible d'effectuer des dons à la caserne 14 située au 553 rue Lafontaine, entre entre 8 h et 20 h.

«Le SSI de RDL amasse présentement des vêtements, souliers, articles de sports, articles de cuisines, sacs d'école, etc. afin de venir en aide à la Société St-Vincent de Paul. (…) Cet organisme aide les plus démunis et a des besoins importants en cette période de l'année. C'est la rentrée des classes, mais aussi bientôt l'hiver. C'est donc le temps de vous acheter un beau manteau neuf et de donner votre vieux ! Faites-vous plaisir et aider cet organisme à reprendre sa mission le plus rapidement possible !»

Déjà mercredi, la présidente de la St-Vincent de Paul, Denise Langlais, était consciente qu’il était urgent pour l’organisme de se relocaliser. En entrevue jeudi sur les ondes de CIEL-FM, Mme Langlais a exprimé son souhait que le prochain local se trouve toujours dans la paroisse de St-Patrice.