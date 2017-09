Succès historique pour le 5e Salon national de chasse pêche plein air de Rimouski

Le Groupe Faunair, promoteur du 5e Salon National Chasse Pêche Plein Air de Rimouski, dresse le meilleur bilan à vie de l’histoire de cet évènement qui se tenait du 25 au 27 août, au Centre des Congrès de l’Hôtel Rimouski.

Du début à la fin de l’évènement, l’achalandage soutenu des visiteurs en provenance des quatre coins de la province, et du Nord du Nouveau-Brunswick, a comblé les attentes et objectifs des 90 exposants spécialisés.

Le volet animation, avec les grands oiseaux de Faucon-Éduc, les Teckels champions dans la recherche de grandes gibiers, l’Escouade canine de la protection de la faune et bien sûr, le « Monstre de Matane ; cet orignal au panache atypique unique au monde, ont satisfait les milliers de visiteurs de tous âges. L’ouverture du 5e Salon vers la famille est liée à sa grande participation populaire.

La présence des territoires fauniques sous gestion, dont les Réserves de l’Est et SÉPAQ-Anticosti, la Seigneurie Nicolas-Riou, la ZEC Bas-Saint-Laurent, la Réserve Duchénier, et d’Aventures Express en Afrique du Sud, combinés aux diverses dégustations de sanglier, bison, truite marinée-fumée, les conférences spécialisées des guides professionnels, et l’art animalier, notamment s’ajoutent aux nombreux éléments à succès de ce 5e Salon National Chasse Pêche Plein Air de Rimouski, 2017.