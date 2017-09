Relever le défi des cadets de l’air

Les jeunes âgés de 12 à 18 ans sont invités à s’inscrire à l'Escadron 282 des Cadets de l’air pour se faire de nouveaux amis et pour partager avec eux des aventures et des activités qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, tels le tir de précision, le biathlon, la musique, la marche de précision, l'aéromodélisme, le secourisme, la survie en forêt, du vol en planeur, en avion et en hélicoptère, le leadership et des sports d’équipe.

Choisir le volet aviation des cadets permet de vivre plusieurs vols en planeur, en avion et même en hélicoptère, plusieurs visites d’aéroports et d’entreprises du domaine de l’aérospatiale. Les cadets peuvent même devenir pilote de planeur ou pilote d’avion.

Les cadets, c’est aussi les camps d’été avec des voyages, des visites culturelles et des échanges internationaux, la vie en plein air, les activités sportives, la vie de groupe, les amis, des expériences et des souvenirs inoubliables.

Les intéressés peuvent s’inscrire en appelant au 418-894-8979 ou en écrivant à escadron282@videotron.ca. Les inscriptions se font tous les vendredis de septembre au manège militaire (Demandez M. Charest). C’est gratuit.