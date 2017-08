Saint-Louis-du-Ha! Ha! : la mairesse Sonia Larrivée sollicite un second mandat

Sonia Larrivée, mairesse de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, sollicite un deuxième mandat auprès de ses concitoyens. «Il y a des projets en marche et j’aimerais les voir érigés», a mentionné la candidate au scrutin du 5 novembre prochain.

«J’ai toujours prôné l’écoute au niveau de la mairie. Au conseil municipal, j’entend travailler avec les gens qui veulent revenir et les nouvelles personnes», a souligné la mairesse sortante de charge. Seule femme élue à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, elle aimerait une plus grande présence féminine sur le conseil municipal.

Mme Larrivée a également parlé des réalisations de son conseil municipal au cours des quatre dernières années. «La Municipalité a effectué des travaux au niveau des infrastructures routières pour un montant de 1,5 million de dollars, principalement pour un ponceau au Vieux-Chemin et 6,8 kilomètres de chemin asphalté», a-t-elle souligné. Cet argent provient en partie du budget municipal et également des sommes versées par les gouvernements supérieurs en lien avec la taxe d’accise, soit 780 000 $ dont 120 000 $ ont été utilisés pour les loisirs. «Nous avons réalisé un investissement de 300 000 $ pour les infrastructures de loisirs : les terrains de tennis, le terrain de balle-molle et la piscine du lac Dôle», a précisé la mairesse.

Les bâtiments municipaux ont aussi été améliorés. Il reste la construction d’une nouvelle caserne incendie dont le cout est évalué à 2,5 M$ et financé à 65 % par le gouvernement du Québec. L’architecte et l’ingénieur ont été désignés pour la réalisation du nouveau bâtiment qui sera construit en 2018. Il y a aussi eu l’achat de deux nouveaux véhicules pour le Service incendie.

«Nous avons su maintenir les entreprises sur notre territoire et favoriser la création d’emplois. Peterbilt devait quitter complètement notre municipalité; grâce à notre implication dans le dossier, nous avons pu conserver 8 emplois sur 15 à son point de services. De plus, le nouveau centre de rénovation ACE a été ouvert et l’entreprise Les Serres de la Savane a été vendue à Bardeaux Lajoie», a indiqué Sonia Larrivée.

La municipalité compte 1 400 habitants. «Il reste seulement deux terrains à vendre sur la rue Caron. Nous avons demandé à la MRC d’agrandir le périmètre urbain pour un autre développement domiciliaire; c’est sur le bord d’être conclu», a mentionné la mairesse.

La Municipalité a 8 employés à temps plein et une trentaine à temps partiel en tenant compte des membres de son Service incendie. En partenariat avec d’autres municipalités, elle a ajouté à ses effectifs une inspectrice municipale et un agent de développement.

Mme Larrivée souhaite continuer le travail amorcé il y a quatre ans. Si elle n’a pas d’opposant au poste de maire le 6 octobre prochain, elle sera élue par acclamation. Dans le cas contraire, les citoyens auront à voter le 5 novembre.