Restriction de l’utilisation de l’eau potable à Pohénégamook

La Ville de Pohénégamook informe la population, dont la résidence est raccordée au réseau d’aqueduc municipal, qu’un avis de restriction des usages extérieurs est en vigueur dès maintenant.

Cet avis est rendu nécessaire en raison d’une forte demande d’eau et de la période de sécheresse dont subit présentement le Bas-Saint-Laurent. Par conséquent, nous devons limiter les impacts sur notre système d’approvisionnement en eau potable qui est alimenté par des puits artésiens.

La Ville de Pohénégamook demande aux citoyens et citoyennes de respecter les consignes suivantes :

Interdiction d’arrosage des pelouses, des haies, des arbustes et de tous les végétaux vivaces;

Interdiction de nettoyer les entrées d’autos, les trottoirs et les murs extérieurs des bâtiments;

Interdiction de laisser couler l’eau en continu (jeux d’enfants, etc.);

Permission restreinte d’arroser les fleurs annuelles, les plants de légumes ou de petits fruits en utilisant un arrosoir manuel (sceau) ou un pistolet d’arrosage à fermeture automatique. Ces usages sont permis de 17 h à 21 h;

Permission restreinte de ramener le niveau d’eau des piscines à la normale, mais en évitant, si possible, les purges;

Permission restreinte pour les propriétaires dont la pose de tourbe est récente. Nous demandons cependant de limiter l’arrosage le plus possible, et ce, sur une période maximale de 15 jours, tel qu’indiqué au règlement P.-363 à l’article.7.2.3.

La population est également invitée à restreindre, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’eau à l’intérieur de la maison (laveuse, lave-vaisselle, durée de la douche…).