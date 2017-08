Élections : Denis Clermont candidat à la mairie de Dégelis

Il y aura une course à la mairie de Dégelis en novembre prochain. Denis Clermont, qui a été notamment agent de développement économique pour la Ville, annonce officiellement sa candidature au poste de maire dans le cadre des prochaines élections municipales.

«Je souhaite mettre mon expérience de plus de 40 ans d’implication communautaire, professionnelle et politique au service de tous les citoyens et citoyennes de Dégelis», a déclaré le nouveau candidat par voie de communiqué, mardi. «Je suis fier d’avoir contribué à la renommée de la Ville en assurant la coordination de plusieurs évènements d’envergure, dont le Festivélo Optimiste, les fêtes du 125e anniversaire de la Ville et le Congrès mondial acadien.»

Denis Clermont souhaite faire de Dégelis une Ville d’accueil «active dans sa recherche de nouveaux projets novateurs, dynamique dans son appui à la programmation évènementielle et à l’amélioration de la qualité de vie, créative dans son approche d’aide pour la consolidation d’entreprises existantes et attractives pour la venue de nouveaux investisseurs, des initiatives qui permettront d’être des leaders régionaux.»

EXPÉRIENCE

Avec près de 12 ans passés en tant que conseiller municipal et agent de développement économique pour Dégelis, Saint-Jean-de-la-Lande et Packington, M. Clermont est confiant en ses aptitudes dans le monde municipal. «Cette expérience me permettra, ainsi qu’à l’équipe municipale, une transition rapide et efficace afin de poursuivre, conclure et implanter de nouveaux projets pour le bien-être de notre collectivité», assure-t-il.

Le candidat, qui a aussi travaillé 35 ans à l’école secondaire de Dégelis, souhaite aussi élaborer un plan pour assurer la relève de l’implication citoyenne, des initiatives soutenues pour les personnes ainées, pour les familles et les personnes à faible revenu. Une prévision sommaire sur le taux de taxation futur, ainsi que quelques projets d’investissements économiques et touristiques, sont aussi dans sa mire.

Denis Clermont présentera officiellement l’ensemble de son programme dans les semaines à venir lors d’un point de presse.