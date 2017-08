Succès pour la 13e édition du tournoi de golf Richelieu

Le 12 aout dernier se déroulait la treizième édition du tournoi de golf annuel du Club Richelieu de Saint-Cyprien au club de golf La Vallée du Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

En effet, plus de 65 personnes participaient à cet évènement sous la présidence d’honneur de Michel Labrie de l’entreprise forestière Michel Labrie.

L’objectif de cette rencontre sportive est d’amasser des fonds pour redistribution dans le milieu. Ainsi, plus de 3 000 $ ont été recueillis pour la circonstance et 100% de ce montant sera distribué en 2017 / 2018.

Grâce aux fonds amassés l’an dernier, le Club Richelieu a distribué 2 200 $ à des groupes sportifs et/ou culturels du milieu (Auberge la Clé des Champs, la Maison des jeunes, le Club de patinage artistique, le ballon sur glace, la Journée des jeunes et les Amis de l’Art cyprianais).

«À titre de président, je tiens à remercier nos généreux collaborateurs financiers, les bénévoles du club, les responsables de la gestion du terrain de golf et de la restauration pour leur collaboration», a indiqué Pierre Bélanger.

Même si le tournoi en est un de participation, nous soulignons l’équipe gagnante, soit Alberto et David Lagacé, Jocelyn Patoine et Sylvain Rossignol pour leur performance de moins 8. On prépare déjà la quatorzième édition qui se déroulera le samedi 11 aout 2018.