Le Carrefour Loisirs est de retour

Le temps de penser à la panification de vos activités de loisirs pour la session automne-hiver seul ou en famille est déjà arrivé. Vous souhaitez vous inscrire à des activités proposées par des organismes de la Ville de Rivière-du-Loup et désirez inscrire vos enfants du même coup ? Le Carrefour Loisirs vous permettra de faire tout cela en même temps, au même lieu, et en peu de temps, dès le 31 aout, de 17 h à 20 h.

Le Carrefour qui en est à sa 23e présentation se tiendra au deuxième étage de la Maison de la culture. Durant cet évènement, les parents comme les enfants pourront s’inscrire aux diverses activités présentées à Rivière-du-Loup. Le Carrefour Loisirs offre une variété intéressante d’activités récréatives, que ce soit au niveau sportif, artistique, créatif et social.

À noter également qu’il y aura le Rendez-vous des 50 ans et plus qui se tiendra l’après-midi, de 12 h à 16 h. Ce moment privilégié permettra aux personnes âgées de 50 ans et plus de découvrir des activités et des ressources disponibles pour elles dans le milieu.

La popularité de cet évènement s’explique par son accessibilité et son aspect facilitant pour tous. En effet, lors du Carrefour Loisirs, c’est toute la famille qui peut profiter de la présence des exposants pour s’inscrire aux activités de la session automne-hiver, dans l’espace de quelques minutes. Cette année, c’est plus de 25 organismes qui seront présents afin de prendre les inscriptions.

Pour obtenir plus d’informations, communiquer avec Rosemarie Boulet au 418 867-6643 ou à l’adresse courriel suivante : rosemarie.boulet@ville.riviere-du-loup.qc.ca.