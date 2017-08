Un premier 5 à 7 VIP réussi au parc côtier Kiskotuk

Le jeudi 24 août de 15h30 à 20 h s’est tenu le premier 5 à 7 du parc côtier Kiskotuk au secteur des Passereaux à Cacouna. L’équipe du parc, le comité administratif et le préfet de la MRC de Rivière-du-loup, Michel Lagacé, se sont déplacés pour fêter de manière conviviale la fin de la saison estivale.

Pour l’occasion, des visites guidées gratuites des différents secteurs du parc étaient proposées par le directeur de la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent, Robert Gagnon, la Mairesse de Cacouna, Ghislaine Daris et Lise Pelletier, membre de la Société du parc côtier Kiskotuk. Ces visites ont notamment permis de découvrir les toutes nouvelles infrastructures en construction : chalets et sites pour les tentes du camping des Passereaux, belvédères et autre.

Après quelques minutes de marche en pleine forêt, les quelque trente invités étaient récompensés par la vue imprenable sur le Saint-Laurent et la pointe ouest de l’île Verte, offerte par la première plateforme de camping à flanc de montagne construite cette année. L’accueil en musique du chansonnier Marc Bélanger, la contribution au repas Potluck participatif et le somptueux coucher de soleil qui s’offraient à eux ont permis aux participants de prendre la mesure du potentiel exceptionnel de ce secteur du parc Côtier. Même Colette Caron nous avait livré son délicieux saumon fumé via le traversier de l’île Verte… quelques heures avant l’événement !

Pour louer l’un des hébergements du parc cet automne, contacter Robert Gagnon au 418-867-8882 poste 201.