Marc Bouchard marche pour les scouts du Témiscouata

Jeudi, 6 h du matin dans le Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac, Marc Bouchard entreprend une marche de près de 100 kilomètres autour du lac Témiscouata. Par ce périple réalisé sur quatre jours, il amasse de l’argent pour les activités des scouts de sa région.

«L’an passé, lors d’une activité scoute, j’ai fait un infarctus. Depuis je me suis rétabli et la marche fait partie de mon quotidien pour maintenir ma santé. Je voulais me motiver à marcher, je me suis donc donné le défi de faire le tour du lac Témiscouata», a d’abord mentionné l’homme.

Ce défi, il le fait donc d’abord pour sa santé mais également pour les scouts. «Lors de mes marches, je pensais souvent à la troupe d’éclaireurs que j’envisage de démarrer à l’automne. J’aimerais offrir aux jeunes des sorties au parc national, du camping d’hiver, de la plongée sous-marine, des aventures en kayak, etc. Le Témiscouata offre une nature spectaculaire», a expliqué l’animateur scout.

M. Bouchard a souligné que la région du Témiscouata est l’une des plus défavorisée du Québec : «C’est important pour moi que les enfants puissent s’inscrire au groupe à un cout abordable. Vos dons permettront aux jeunes de grandir dans un milieu sain et de développer les valeurs du mouvement scout.»

QUATRE JOURS

Le 24 aout, Marc Bouchard a franchi la distance de 27 kilomètres, soit le tronçon entre le Parc Clair Soleil du quartier Cabano au secteur Grands-Pins du parc national. Rejoint en milieu d’après-midi lorsqu’il était au barrage d’Hydro-Québec à Dégelis, tout allait pour le mieux pour le marcheur. «C’est assez frais aujourd’hui, une belle température pour marcher. Il me reste environ 5 kilomètres pour compléter ma journée», a mentionné M. Bouchard qui met régulièrement des photos de son périple et des commentaires sur la page Facebook «Scouts du Témis». Les gens peuvent également lui adresser des messages d’encouragement par le même outil de communication.

«Je pense que je suis le premier marcheur à faire le tour du lac Témiscouata», a souligné Marc Bouchard. Il poursuivra sa marche vendredi, le 25 aout, jusqu’au refuge du curé Cyr dans le parc national également, pour 23 kilomètres. Le samedi 26 aout, ce sera 24 kilomètres jusqu’au domaine du curé Cyr sur la route 232. Puis le dimanche 27 aout, ce sera le retour au Parc Clair Soleil.

Pour appuyer financièrement Marc Bouchard, vous pouvez aller à cette adresse web https://www.gofundme.com/marc-marche-pour-les-scouts-temis pour faire un don ou communiquer avec Andrée Blais, chef du Groupe scouts du Témis au 418-854-9988. Notez que l’organisme recrute de nouveaux animateurs, les personnes intéressées peuvent également contacter Mme Blais.